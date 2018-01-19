Лучший киберфутболист Украины: "У меня есть цель стать чемпионом мира"

Киберфутболист Natus Vincere Евгений "Yozhyk" Мостовик рассчитывает стать чемпионом мира по киберфутболу. В ноябре прошлого года 26-летний украинец вошел в число 64 лучших киберфутболистов мира и получил право сыграть на первом отборочном LAN-турнире к чемпионату мира по FIFA 18.

- У меня есть цель стать чемпионом мира, пока играю в FIFA, - цитирует Sport.ua Мостовика. - Все, кроме ЧМ я выигрывал – на внутренней арене, в СНГ, в Европе и даже турнирах Азии. Надо себя как-то мотивировать – чемпионство в мире достаточно хорошая и очень сложная цель. И не особо важно, получится у меня её со временем достичь или нет. Хотелось бы, но далеко не все крутые спортсмены добивались максимально хороших результатов. Тем не менее, по окончанию их карьеры остается много позитивных моментов как у самих спортсменов, так и у их болельщиков.

– Какая ваша программа минимум на 2018 год?

– Прежде всего фокусируюсь на Барселону, где в конце января состоится турнир, на который так хотелось отобраться. Постараюсь подготовиться должным образом, и показать свою лучшую игру – а там посмотрим что получится. Затем, в феврале, надо успешно выступить во втором отборочном цикле и опять оказаться в топ-64 мира чтобы сражаться во втором крупном турнире серии турниров от ЕА Sports. А дальше будет видно, какие турниры нас будут ждать.

– В конце ноября вы квалифицировались на первый отборочный турнир чемпионата мира. Насколько тяжело дался такой результат?

– Было непросто, но и не скажу, что было очень тяжело. Мне получилось стабильно пройти всю дистанцию из 160 матчей ноября – 40 побед в первом уикенде, 38 во втором, 40 и 39 в третьем и четвертом. По итогу – 157 побед в 160 поединках месяца. Пожалуй, заслуженный результат тренировок, анализа и выводов.

– Как вам новый формат?

Хороший формат. В прошлом году слоты разбивали на регионы и давали всего лишь по 12 мест. В FIFA 17 я был часто рядом, но оказывался за пределами топ-12 Европы. Сейчас же топ-64 общего зачета мира проходит на турнир. И мне удалось оказаться аж на 8-й позиции. В общем мест стало больше, да и Европу теперь не ограничивают.