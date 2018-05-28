Лучший ассистент лиги 1 не вошел в команду сезона в FIFA 18

Компания EA Sports опубликовала команду сезона в чемпионате Франции. До 1 июня пользователи в FIFA 18 могут получить в паках TOTS-карточки лучших игроков сезона. Наиболее высокий рейтинг получили нападающие "ПСЖ" Неймар и Эдинсон Кавани - 97 OVR и 96 OVR соотвественно.
Примечателен тот факт, что лучший ассистент сезона полузащитник "Марселя" Димитри Пайет, сделавший 13 голевых передач, не получил карточку игрока сезона.
Magnifique 🇫🇷! The @Ligue1_ENG #TOTS is here! #FUT– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 25 мая 2018 г.
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