Лучший ассистент лиги 1 не вошел в команду сезона в FIFA 18

Компания EA Sports опубликовала команду сезона в чемпионате Франции. До 1 июня пользователи в FIFA 18 могут получить в паках TOTS-карточки лучших игроков сезона. Наиболее высокий рейтинг получили нападающие "ПСЖ" Неймар и Эдинсон Кавани - 97 OVR и 96 OVR соотвественно.

Примечателен тот факт, что лучший ассистент сезона полузащитник "Марселя" Димитри Пайет​, сделавший 13 голевых передач, не получил карточку игрока сезона.