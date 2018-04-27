20:10 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

"Локомотив" сыграет со "Спартаком" в группе на чемпионате РФПЛ по FIFA 18

Список групп eFootball RFPL Championship на Play Station 4. Фото vk.com/rfpl_cyber Список групп eFootball RFPL Championship на Xbox One. Фото vk.com/rfpl_cyber
Список групп eFootball RFPL Championship на Play Station 4. Фото vk.com/rfpl_cyber

Состоялась жеребьевка финальной стадии eFootball RFPL Championship, которая состоится в эти выходные. На платформе Play Station 4 в первой группе сыграют Андрей "Timon" Гурьев (ЦСКА), Хан "han_tigr" Балабеков ("Анжи"), Владислав "Xabik7" Хабибулин ("Урал"), Дмитрий "Maarsik" Искра (победитель отбора), Андрей "22dron11" Коннов ("Краснодар"), а во второй - Давлят "ShutRus" Сагитов ("Спартак"), Руслан "RusPro" Уразбахтин ("Уфа"), Роберт "Ufenok77" Фахретдинов ("Локомотив"), Антон "Anton_profifa" Елькин ("Амкар"), Кирилл "Aruhito" Ординарцев (победитель отбора).

На платформе Xbox One в первой группе выступят Дмитрий "Dimontello" Катыкин ("Арсенал"), Антон "Antoxa1337" Жуков ("Рубин"), Богдан "Baga" Астанин (победитель отбора), Мохмад "SwonkyPifPaf" Асуев ("Ахмат"), Антон "Klenoff" Кленов ("Динамо М"), а во второй - Владислав "Lakorini" Лунев ("Тосно"), Кирилл "King" Погожев ("СКА-Хабаровск"), Александр "Sandor" Фофанов (победитель отбора), Сергей "Kefir" Никифоров ("Ростов") и Павел "JhonnyGrime" Пурювкин. Последний играет на турнире вместо киберфутболиста "Зенита", так как клуб отказался от участия в данном турнире.

В плей-офф из каждой группы выйдет по три киберфутболиста. Победители на каждой платформе получат путевку на отборочный турнир чемпионата мира.

РФПЛ проведет собственный чемпионат по FIFA 18

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