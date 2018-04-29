"Локомотив" сыграет с "Уралом" в финале чемпионата РФПЛ

Определились финалисты eFootball RFPL Championship на платформах Xbox One и Play Station 4. В первом финале сыграет Антон "Antoxa1337" Жуков из "Рубина" и Павел "JhonnyGrime" Пурювкин, заменивший на турнире киберфутболиста "Зенита".

В во втором финале Владислав "Xabik7" Хабибулин из "Урала", сенсационно обыгравший в 1/2 финала одного из фаворитов турнира Андрея "Timon" Гурьева из ЦСКА, встретится с Робертом "Ufenok77" Фахретдиновым из "Локомотива".

– Винить могу только себя,– отметил Фахретиднов после полуфинала, в котором в трех матчах обыграл Дмитрия "Maarsik" Искру. – Рад, что вышел в финал. Все занют, что я спокойный игрок. Я люблю доминировать, но сегодня много спал, поэтому какой-то разбитый. Игра не ладилась. Нервов было много, что для меня не свойственно. Сейчас у меня есть время настроиться.