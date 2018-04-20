"Локомотив", "Спартак" и ЦСКА сыграют на Play Station 4, "Зенит" и "Динамо" - на Xbox One

Организаторы eFootball RFPL Championship объявление распределение участников по платформам. На платформе Xbox One выступят киберфутболисты тульского "Арсенала", "Рубина", "Ростова", "Ахмата", "Динамо", "Тосно", "СКА-Хабаровск" и "Зенита", а также Александр "Sandor" Фофанов и Богдан "Baga" Астанин, которые стали победителями отборочных турниров на данной платформе.

На платформе Play Station 4 сыграют представители клубов ЦСКА, "Уфа", "Локомотив", "Краснодар", "Амкар", "Спартак", "Анжи", "Урал", а также два победителя отборочных турниров, которые состоятся в эти выходные.

Известно, что представлять "Ростов" будет Сергей "Kefir" Никифоров, "Динамо" - Антон "Klenoff" Кленов, ЦСКА - Андрей "Timon" Гурьев, "Локомотив" - Роберт "Ufenok77" Фахретдинов, а "Анжи" - Хан "hantigr_4" Балабеков.

Финальная стадия турнира состоится 28 и 29 апреля в Москве. Победители на каждой платформе получат путевки на отборочный турнир чемпионата мира.

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