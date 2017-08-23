"Локомотив" подписал киберфутболиста "Ufenok", ранее выступавшего за "Уфу"

Сегодня на "РЖД Арене" – домашнем стадионе "Локомотива" – состоялась презентация киберспортивного подразделения футбольного клуба. Первым игроком Loko eSports Team стал киберфутболист Роберт "Ufenok" Фахретдинов, ранее выступавший за "Уфу". В текущем сезоне Роберт завоевал серебро на Кубке РФПЛ и бронзу чемпионата РФПЛ по киберфутболу.
Loko eSports Team создана совместно с российской киберспортивной организацией M19. Стороны договорились о взаимодействии и создании команд по другим дисциплинам.
Напомним, "Локомотив" прекратил сотрудничество с киберфутболистом Антоном "KLENOFF" Кленовым 12 августа. О причинах ухода информации не появлялось.
Thomas_Boy_
Ржать не перержать...
13:38
wedes
Подписывают всяких школьников.
13:35
pussykitty
После этого в Башкортостане из его клички пропала буква F и N, и добавилась буква В в самом неприличном месте.
13:29
mikeV
Это Палычу вместо нападающего...
13:27