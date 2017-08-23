"Локомотив" подписал киберфутболиста "Ufenok", ранее выступавшего за "Уфу"

Сегодня на "РЖД Арене" – домашнем стадионе "Локомотива" – состоялась презентация киберспортивного подразделения футбольного клуба. Первым игроком Loko eSports Team стал киберфутболист Роберт "Ufenok" Фахретдинов, ранее выступавший за "Уфу". В текущем сезоне Роберт завоевал серебро на Кубке РФПЛ и бронзу чемпионата РФПЛ по киберфутболу.

Loko eSports Team создана совместно с российской киберспортивной организацией M19. Стороны договорились о взаимодействии и создании команд по другим дисциплинам.

Напомним, "Локомотив" прекратил сотрудничество с киберфутболистом Антоном "KLENOFF" Кленовым 12 августа. О причинах ухода информации не появлялось.