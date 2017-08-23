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13:25 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

"Локомотив" подписал киберфутболиста "Ufenok", ранее выступавшего за "Уфу"

Роберт "Ufenok" Фахретдинов. Фото Loko eSports
Роберт "Ufenok" Фахретдинов. Фото Loko eSports
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Сегодня на "РЖД Арене" – домашнем стадионе "Локомотива" – состоялась презентация киберспортивного подразделения футбольного клуба. Первым игроком Loko eSports Team стал киберфутболист Роберт "Ufenok" Фахретдинов, ранее выступавший за "Уфу". В текущем сезоне Роберт завоевал серебро на Кубке РФПЛ и бронзу чемпионата РФПЛ по киберфутболу.

 
Антон "KLENOFF" Кленов."Локомотив" расстался с киберфутболистом KLENOFF

Loko eSports Team создана совместно с российской киберспортивной организацией M19. Стороны договорились о взаимодействии и создании команд по другим дисциплинам.

Напомним, "Локомотив" прекратил сотрудничество с киберфутболистом Антоном "KLENOFF" Кленовым 12 августа. О причинах ухода информации не появлялось.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Thomas_Boy_

Ржать не перержать...

13:38

wedes

Подписывают всяких школьников.

13:35

pussykitty

После этого в Башкортостане из его клички пропала буква F и N, и добавилась буква В в самом неприличном месте.

13:29

mikeV

Это Палычу вместо нападающего...

13:27