"Локомотив" и ЦСКА не пробились на клубный чемпионат мира по FIFA 18

Определились участники клубного чемпионата мира по FIFA 18, который пройдет с 19 по 20 мая. Пробиться в финальную стадию через квалификацию удалось лишь киберфутболистам следующих клубов: "Бохум", "Базель", "Шальке", "Тихуана" и "Хэштег Юнайтед". Представитель "Бреннбю" получил путевку на турнир, так как является действующим победителем турнира.

Также на FIFA eClub World Cup выступят представители киберфутбольных команд Unilad, Mkers, Transfermarct eSports, Lightning Pandas, Method, Team Envy, BU e-sports, Falcons eSport, Arte Virtual FC, а также представитель города, который примет турнир.

Игрок киберфутбольной команды "Локомотива" Loko eSports занял 7-е место в своей группе из 10 игроков, а представитель ЦСКА - 5-е в своей. Лучший результат среди россиян показал игрок московского "Динамо", ставший вторым в группе.