"Лион" - киберфутбольный чемпион Франции

В понедельник, 14 мая, состоялся гранд-финал сезона-2017/18 в киберфутбольном чемпионате Франции. Победители зимнего и весеннего турниров e-Ligue 1 сразились между собой за чемпионский титул, кубок и денежный приз. Лучшим стал Фуад "Rafsou" Фарес из "Лиона", оказавшийся сильнее одноклубника Корантен "Coco-V-Bastos" Виконя, Амина "Mino7x" Буганми из "Метца" и Корантена "Maestro" Тюллье из "Лилля".

Примечателен тот факт, что победитель ранее не смог отобраться в состав сборной Франции по FIFA 18, проиграв в финале турнира на сборах Maestro, которого он одолел в решающем поединке в понедельник (5:4).

Стоит отметить, что гранд-финал киберфутбольного чемпионата Франции транслировался в прямом эфире на одном из главных спортивных каналов страны.