16:05 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Лингард недоволен своей копией в FIFA 18


Нападающий "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард обратился к разработчикам FIFA 19 с призывом внести изменения в виртуальную копию англичанина. Игрок сборной Англии недоволен своей прической, которая в жизни уже менялась несколько раз, а в игре - нет. Также он отметил, что разработчики занижают ему показатель физических данных.

"Можете ли вы поменять мою стрижку, пожалуйста, в вашей игре она одинаковая уже в течение 99 лет. И можете ли вы увеличить мою физику до 99", - написал Лингард в Твиттере.

 

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