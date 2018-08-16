Лингард недоволен своей копией в FIFA 18

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард обратился к разработчикам FIFA 19 с призывом внести изменения в виртуальную копию англичанина. Игрок сборной Англии недоволен своей прической, которая в жизни уже менялась несколько раз, а в игре - нет. Также он отметил, что разработчики занижают ему показатель физических данных.

"Можете ли вы поменять мою стрижку, пожалуйста, в вашей игре она одинаковая уже в течение 99 лет. И можете ли вы увеличить мою физику до 99", - написал Лингард в Твиттере.

Can you change my haircut now please had the same trim on your game for 99 years 🙃🙃🙃 @EASPORTSFIFA – Jesse Lingard (@JesseLingard) 14 августа 2018 г.