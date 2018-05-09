"Лилль" выиграл киберспортивный чемпионат Франции

В понедельник, 7 мая, состоялись финальные матчи весеннего киберспортивного чемпионата Франции. На платформе Xbox One представитель "Метца" Амин "Mino7x" Буганми переиграл Бриана "Brian" Савари из "Дижона" (2:2, 5:3 - пенальти). На платформе Play Station 4 киберспортсмен "Лилля" Корантен "Maestro" Тюллье взял верх над Ридззом "Ridzz_17" Андрианарисоном из "Анже" (5:1). В следующие выходные состоится гранд-финал.

Стоит отметить, что финал весеннего турнира киберфутбольного чемпионата Франции транслировался в прямом эфире на одном из главных спортивных каналов страны.