"Лилль" создал киберотделение и подписал экс-игрока "Монако"

"Лилль" на официальном сайте объявил о создании киберотделения, которое получило название LOSC eSports. В киберкоманду французского футбольного клуба вошли геймер Натан "Sneaky" Найагом и тренер Седрик "Sir Alex" Гут.

В прошлом сезоне Sneaky выступал за "Монако" на киберспортивном чемпионате Франции - e-Ligue 1. 21-летний француз имеет следующие достижения: TOP-3 ESWC 2016, TOP-4 ESWC 2017, TOP-2 DreamHack 2017, TOP-4 E-Football League и TOP-3 регионального отбора FIWC 2017.

Sir Alex ранее тренировал сборной Франции по FIFA (11 на 11) в период с 2013 по 2016 год, и помог ей выиграть чемпионат Европы в 2014 году и чемпионата мира в 2013 и 2015 годах. Также он тренировал таких киберспортсменов, как DaXe (ныне выступает за "ПСЖ") и RayZiaaH (ныне выступает за "Монако").