Левандовски с рейтингом 97 OVR - лучший игрок команды сезона в Германии в FIFA 18

Компания EA Sports опубликовала команду сезона в чемпионате Германии. В течение недели пользователи в FIFA 18 могут получить в паках TOTS-карточки лучших игроков сезона. Наиболее высокий рейтинг получил нападающий "Баварии" Роберт Левандовски - 97 OVR, а также карточки с рейтингом 95 OVR получили его одноклубники Матс Хуммельс, Джошшуа Киммих и Томас Мюллер. Вторым самым высокорейтинговым игроком стал полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс - 96 OVR.
Your votes have been counted. This is the @bundesliga_en 🇩🇪 #TOTS! 🎆– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 18 мая 2018 г.
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- Бавария
- Томас Мюллер (футбол)
- Боруссия Дортмунд
- Роберт Левандовски
- Матс Хуммельс
- Марко Ройс
- Джошуа Киммих
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