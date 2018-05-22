Левандовски с рейтингом 97 OVR - лучший игрок команды сезона в Германии в FIFA 18

Компания EA Sports опубликовала команду сезона в чемпионате Германии. В течение недели пользователи в FIFA 18 могут получить в паках TOTS-карточки лучших игроков сезона. Наиболее высокий рейтинг получил нападающий "Баварии" Роберт Левандовски - 97 OVR, а также карточки с рейтингом 95 OVR получили его одноклубники Матс Хуммельс, Джошшуа Киммих и Томас Мюллер​. Вторым самым высокорейтинговым игроком стал полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс - 96 OVR.