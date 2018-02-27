Легенды "Милана" и "Интера" появятся в PES 2018 перед миланским дерби

Руд Гуллит и Паоло Мальдини в PES 2018. Фото Konami

Компания Konami объявила о добавлении в Pro Evolution Soсcer 2018 легендарных игроков "Милана" и "Интера". С 1 по 8 марта можно будет заполучить в свои клубы в режиме myClub Паоло Мальдини и Руда Гуллита, выступавших за красно-черных, а также Хавьер Дзанетти, Деян Станкович, Вальтер Самуэль и Франческо Тольдо, игравших за черно-синих.

Напомним, в воскресенье, 4 марта, в рамках 27-го тура чемпионата Италии состоится матч "Милан" - "Интер". "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.