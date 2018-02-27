Легенды "Милана" и "Интера" появятся в PES 2018 перед миланским дерби

Компания Konami объявила о добавлении в Pro Evolution Soсcer 2018 легендарных игроков "Милана" и "Интера". С 1 по 8 марта можно будет заполучить в свои клубы в режиме myClub Паоло Мальдини и Руда Гуллита, выступавших за красно-черных, а также Хавьер Дзанетти, Деян Станкович, Вальтер Самуэль и Франческо Тольдо, игравших за черно-синих.
Напомним, в воскресенье, 4 марта, в рамках 27-го тура чемпионата Италии состоится матч "Милан" - "Интер". "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.
- Руд Гуллит
- Милан (Футбол)
- Интер Милан
- Хавьер Санетти
- Станкович Д. (футбол)
- Паоло Мальдини
- Вальтер Самуэль
- Франческо Тольдо
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