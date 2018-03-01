13:40 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Ла Лига организует собственную киберфутбольную лигу

Лого La Liga eSports. Фото LaLiga.es
Лого La Liga eSports. Фото LaLiga.es

Киберфутбольная лига LaLiga eSports станет частью нескольких киберспортивных проектов, которые будут запущены Ла Лигой в ближайшее время, сообщает пресс-служба лиги. Отмечается, что в ближайшие месяцы будут представлены несколько амбициозных проектов, который будут направлены на объединение любви к футболу и киберфутболу. В руководстве лиги уверены, что это будет выгодно и с точки зрения интереса, и с точки зрения финансов, о чем свидетельствуют исследования последних лет, проведенные специалистами.

Главным вопросом остается, какой футбольный симулятор будет использоваться – FIFA 18 или PES 2018? Так как ранее, "Барселона" объявила об участии в киберфутбольной лиге, организованной Konami.

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Материалы других СМИ
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