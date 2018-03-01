Ла Лига организует собственную киберфутбольную лигу

Киберфутбольная лига LaLiga eSports станет частью нескольких киберспортивных проектов, которые будут запущены Ла Лигой в ближайшее время, сообщает пресс-служба лиги. Отмечается, что в ближайшие месяцы будут представлены несколько амбициозных проектов, который будут направлены на объединение любви к футболу и киберфутболу. В руководстве лиги уверены, что это будет выгодно и с точки зрения интереса, и с точки зрения финансов, о чем свидетельствуют исследования последних лет, проведенные специалистами.

Главным вопросом остается, какой футбольный симулятор будет использоваться – FIFA 18 или PES 2018? Так как ранее, "Барселона" объявила об участии в киберфутбольной лиге, организованной Konami.