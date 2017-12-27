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Квинси Промес: "В FIFA 18 чаще играю за "Манчестер Сити", чем за "Спартак"


Вингер "Спартака" Квинси Промес в интервью "Футболу" признался, что регулярно обыгрывает одноклубника Зе Луиша​ в FIFA 18. Также он отметил, что чаще играет за "Манчестер Сити"​, чем за красно-белых.

– Вы большой поклонник симулятора FIFA. Играете за "Спартак"?

– Иногда. Но чаще – за "Манчестер Сити", там много скоростных игроков.

– Против кого рубитесь?

– Против Зе Луиша. И я всегда побеждаю.

Дополнительная информация

https://www.ftbl.ru/in-focus/kvinsi-promes-mne-vsegda-xotelos-vojti-v-istoriyu-vmeste-so-spartakom/#ixzz52SojGZCr

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