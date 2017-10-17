Квинси Промес: "Рейтинг в FIFA 18 отражает реальные показатели"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес признался, что считает систему рейтингов в симуляторе FIFA 18 справедливой, отметив, что следит за своими показателями. Голландский форвард красно-белых имеет рейтинг 82 OVR, возглавляя список лучших игроков РФПЛ, а также он получил специальную карточку с рейтингом 86 OVR.

- Конечно, я слежу за рейтингами, поскольку одновременно являюсь футбольным фанатом,– цитирует Промеса проект "Люди дела" на YouTube. – Безусловно, это прекрасно. Думаю, эти рейтинг отражает твои реальные показатели и твой потенциал. Думаю, что люди, которые ведут статистику, смотрят на количество забитых тобой голов, на скорость. В соответствии с этими показателями они выставляют рейтинг.