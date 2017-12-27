Квинси Промес: "Обыграл Кефира 3:1, хотя говорили, что он лучший и обязательно выиграет"

Вингер "Спартака" Квинси Промес в интервью "Футболу" признался, что не был впечатлен уровнем игры в FIFA экс-киберфутболиста команды Сергея "Kefir" Никифорова. Киберспортсмен, который в минувшие выходные не смог выйти в плей-офф чемпионата России по FIFA 18, в прошлом сезоне представлял красно-белых на различных турнирах, а также ездил с командой на сборы, где записывал с футболистами ролики для своего YouTube-канала.

– У нас тут чемпион редакции по игре в FIFA. Мы думаем, что он сможет обыграть вас.

– Ха, многие так думают. Нужно сыграть, чтобы понять это. Был тут один парень из YouTube, Kefir, лучший игрок в FIFA в России. Мне говорили, что он лучший и обязательно обыграет меня. И что вы думаете? Мы сыграли два матча, сначала выиграл он, затем я.

– У вас ничья?

– Он выиграл 1:0, а я обыграл его со счетом 3:1. Если бы мы играли в Лиге чемпионов, в следующий раунд прошел бы я.