Кришито – в команде недели FIFA 17

Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 17, которую можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Команда недели 47:

Основной состав – Майк Меньян (ВРТ, "Лилль", 71) – Жемерсон (ЦЗ, "Монако", 82), Себастьян Коатес (ЦЗ, "Спортинг", 83), Доменико Кришито (ЛЗ, "Зенит", 84) – Желсон Мартинш (ПП, "Спортинг", 83), Клинт Демпси (ЦАП, "Сиэтл Саундерс", 87), Набиль Фекир (ЦАП, "Лион", 87), Грэм Дорранс (ЦП, "Рейнджерс", 74) – Обаси (ФРВ, АИК, 74), Жонатас (ФРВ, "Рубин", 82), Клинтон Нжи (ФРВ, "Марсель", 74).

"Клинт Демпси оформил дубль и отдал голевую передачу в победе "Сиэтл Саундерз" над "Миннесотой".

Набиль Фекир начал новый сезон в Лиге 1 с двух голов в ворота "Страсбурга".

Доменико Кришито вернулся на привычную для себя позицию левого защитника и помог "Зениту" одержать разгромную победу со счетом 5:1 над действующим чемпионом России – московским "Спартаком", – говорится в описании.