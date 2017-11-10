"КПР" создал киберфутбольную команду

Английский футбольный клуб "Куинз Парк Рейнджерс" объявил о начале партнерства с киберспортивной командой Virtual Pro Gaming. Частью этого партнерства является создание команды QPR eSports, которая будет представлять клуб в FIFA 18 в режиме "Про клубы" (11 на 11. - Прим. "СЭ"). Коллектив уже состоит из 7 киберспортсменов, однако осталось еще 4 свободные позиции, поэтому "КПР" ведет сейчас поиск новичков.

"Для нас очень важно, чтобы это партнерство с VPG было прочным в предстоящие сезоны. eSports очень сильно развивается, что является частью нашей стратегии цифрового прогресса", - говорится в заявлении клуба.