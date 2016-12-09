Коста и Санчес – в атаке команды недели FIFA 17

Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 17, которую можно использовать в режиме FIFA Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Команда недели FIFA: Диегу Лопес ("Эспаньол", Испания) – Виторину Илтон ("Монпелье", Бразилия), Серхио Рамос ("Реал", Испания), Данте ("Бавария", Бразилия) – Тома Лемар ("Монако", Франция), Марек Хамшик ("Наполи", Словакия), Виллиам Карвалью ("Спортинг", Португалия), Марко Ройс ("Боруссия" Д, Германия) – Раджа Наингголан ("Рома", Бельгия) – Диегу Коста ("Челси", Испания), Алексис Санчес ("Арсенал", Чили").