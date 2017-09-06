Коноплянка и Думбья - в команде недели FIFA 17

Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 17, которую можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с общим рейтингом 84 получил ивуарийский экс-нападающий ЦСКА Сейду Думбья, который оформил дубль в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Габона (2:0).

Полностью 51-я команда недели выглядит следующим образом:

Основной состав – Давид Оспина (ВРТ, "Арсенал", 82), Матс Хуммельс (ЦЗ, "Бавария", 90), Джонни Эванс (ЦЗ, "Вест Бромвич", 82), Дэйли Блинд (ЛЗ, "Манчестер Юнайтед", 84), Тома Менье (ПП, "ПСЖ", 81), Кристиан Эриксен (ЦАП, "Тоттенхэм", 90), Тома Лемар (ЛП, "Монако", 87), Евгений Коноплянка (ЛП, "Шальке", 86), Эмиль Форсберг (ЛП, "РБ Лейпциг", 87), Тимо Вернер (ФРВ, "РБ Лейпциг", 87), Сейду Думбья (ФРВ, "Спортинг", 84).

Данные карточки игроков станут доступны в паках на одну неделю сегодня в 20.00 по московскому времени.