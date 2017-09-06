Коноплянка и Думбья - в команде недели FIFA 17

Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 17, которую можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Специальную карточку с общим рейтингом 84 получил ивуарийский экс-нападающий ЦСКА Сейду Думбья, который оформил дубль в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Габона (2:0).
Полностью 51-я команда недели выглядит следующим образом:
Основной состав – Давид Оспина (ВРТ, "Арсенал", 82), Матс Хуммельс (ЦЗ, "Бавария", 90), Джонни Эванс (ЦЗ, "Вест Бромвич", 82), Дэйли Блинд (ЛЗ, "Манчестер Юнайтед", 84), Тома Менье (ПП, "ПСЖ", 81), Кристиан Эриксен (ЦАП, "Тоттенхэм", 90), Тома Лемар (ЛП, "Монако", 87), Евгений Коноплянка (ЛП, "Шальке", 86), Эмиль Форсберг (ЛП, "РБ Лейпциг", 87), Тимо Вернер (ФРВ, "РБ Лейпциг", 87), Сейду Думбья (ФРВ, "Спортинг", 84).
Данные карточки игроков станут доступны в паках на одну неделю сегодня в 20.00 по московскому времени.
- ЦСКА (футбол)
- Сейду Думбья
- Спортинг Л
- Манчестер Юнайтед
- Шальке
- Тоттенхэм
- Арсенал Л
- Бавария
- Вест Бромвич
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Монако
- Лейпциг (футбол)
- Джонатан Эванс (футбол)
- Матс Хуммельс
- Кристиан Эриксен
- Евгений Коноплянка
- Дэйли Блинд
- Тома Менье
- Эмиль Форсберг
- Тома Лемар
- Тимо Вернер