Konami извинилась за ошибки с серверами PES 2018 на ПК

Компания Konami, являющаяся разработчиком нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018, принесла извинения игрокам, купившим версию игры для персональных компьютеров. Многие пользователи Steam испытывают проблемы с подключениями к серверам игры. Из-за этой ситуации отзывы о PES 2018 в Steam изменились с "Очень положительных" на "Смешанные" - теперь всего 53 процента игроков рекомендуют попробовать новый футсим (Вчера было 82 процента. - Прим. "СЭ").

"Извините и спасибо за ваше терпение", - говорится в сообщении на странице PES 2018 в Твиттере.

Состоялся выход PES 2018