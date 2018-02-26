Компани получил специальную карточку в FIFA 18 за финал Кубка лиги

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани получил специальную карточку в FIFA 18 за финальный матч Кубка английской лиги против "Арсенала" (3:0). Бельгиец был признан лучшим игроком встречи, за что получил MOTM-карточку с общим рейтингом 86 OVR (обычная имеет рейтинг 85 OVR. - Прим. "СЭ").

Примечателен тот факт, что игроку после матча вручили пластиковую версию MOTM-карточки с неправильным показателем скорости. Позже в Твиттере EA Sports была опубликована правильная версия карточки, которую можно будет получить в паках в течение недели.

Трансляция матча "Арсенал" - "Манчестер Сити"