Команды года в FIFA 18 в октябре не будет

Компания EA Sports на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" объявила, что в этом месяце в футбольный симулятор FIFA 18 не будут добавлены карточки "Команды сезона". Ранее появилась информация, что специальные TOTY-карточки появятся в игре уже на этой неделе, так как сегодня состоится специальная церемония, на которой футбоилсты получат свои награды за 2017 год.

"Команды года в октябре не будет! Подробности скоро", - говорится в сообщении.

Напомним, в FIFA 17 TOTY-карточки появились после церемонии ФИФА, однако тогда она состоялась в январе.