Команда Вильи пошутила над создателями FIFA 18

На странице киберкоманды форварда сборной Испании Давида Вильи DV7 E-Soccer в Твиттере был опубликован юмористический ролик. В клипе был высмеян баг в игре FIFA, при котором виртуальная копия испанского футболиста во время опасного момента с открытым ртом просто удалилась с поля сквозь трибуны стадиона.
"Какое празднование! Даже до забитого гола!" - говорится в комментарии к видео.
Напомним, ранее полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира и хавбек "Манчестер Юнайтед" Анжел Гомеш выразили недовольство FIFA 18 из-за своих моделей в игре.
Сами Хедира: "Эй, разработчики FIFA 18, у меня уже два года короткие волосы" //
Анжел Гомеш: "Разработчики FIFA 18, почему я выгляжу, как Бони?"
What a celebration!! 😂😂😂😂 even before the goal!! ⚽️ 🎮 #fifa #fifa18 #davidvilla #fcbarcelona pic.twitter.com/g5vYy8DJgL– DV7 Soccer Academy (@DV7Soccer) 27 октября 2017 г.