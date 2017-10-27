Команда Вильи пошутила над создателями FIFA 18

На странице киберкоманды форварда сборной Испании Давида Вильи DV7 E-Soccer в Твиттере был опубликован юмористический ролик. В клипе был высмеян баг в игре FIFA, при котором виртуальная копия испанского футболиста во время опасного момента с открытым ртом просто удалилась с поля сквозь трибуны стадиона.

"Какое празднование! Даже до забитого гола!" - говорится в комментарии к видео.

Напомним, ранее полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира и хавбек "Манчестер Юнайтед" Анжел Гомеш​ выразили недовольство FIFA 18 из-за своих моделей в игре.

Сами Хедира: "Эй, разработчики FIFA 18, у меня уже два года короткие волосы" //

Анжел Гомеш: "Разработчики FIFA 18, почему я выгляжу, как Бони?"