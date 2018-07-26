Команда Слуцкого будет лицензирована в PES 2019

Компания Konami объявила, что в новом футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2019 будут полностью лицензированы чемпионаты Португалии и Голландии. Игроки смогут использовать любую из команд этих лиг.

Напомним, в Голландии работает российский тренер Леонид Слуцкий​, который этим летом возглавил "Витесс".