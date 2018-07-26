Команда Слуцкого будет лицензирована в PES 2019

Компания Konami объявила, что в новом футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2019 будут полностью лицензированы чемпионаты Португалии и Голландии. Игроки смогут использовать любую из команд этих лиг.
Напомним, в Голландии работает российский тренер Леонид Слуцкий, который этим летом возглавил "Витесс".
Every team in the Eredivisie.– Pro Evolution Soccer (@officialpes) 26 июля 2018 г.
Available to play with in #PES2019 🔥🙌 pic.twitter.com/v6pasikJwS
LIGA NOS. Fully Licensed in #PES2019 💥🇵🇹 pic.twitter.com/IsYfs1Itsb– Pro Evolution Soccer (@officialpes) 23 июля 2018 г.
Материалы других СМИ