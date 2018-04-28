"Коламбус Крю" подписал третьего киберфутболиста

"Коламбус Крю" объявил о подписании контракта с киберфутболистом Хасибом "Hasib_7" Зульфичем. 17-летний босниец, который входит в десятку лучших игроков в регионе "Америка" и в 100 лучших игроков в мире, стал третьим киберспортсменом в структуре клуба и будет выступать на платформе Play Station 4. На прошлой неделе он уже принял участие в отборочном турнире клубного чемпионата мира.

Напомним, в феврале к клубу присоединились Грэм "Skamzz" Элликс и Ненад Стойкович. Первый в апреле выступал на турнире eMLS Cup - с четвертого места вышел плей-офф, где проиграл в первой стадии.

"Коламбус Крю" подписал двух киберфутболистов