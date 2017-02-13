Кирилл "Aruhito" Ординарцев представит "Оренбург" на Кубке РФПЛ по киберфутболу

Футбольный клуб "Оренбург" сообщил о подписании контракта с киберфутболистом по дисциплине FIFA – Кириллом "Aruhito" Ординарцевым, сообщает официальный сайт команды. Игрок представит клуб на первом Кубке РФПЛ по киберфутболу и других турнирах под эгидой организации. В чемпионате примут участие 16 киберфутболистов из команд премьер-лиги.
– Кирилл отлично проявил себя на отборочном турнире, организованном ФК "Оренбург" в ноябре 2016 года, а также становился победителем Кубка Поволжья, призёром ESWC Russia, Кубка Лоусона и других турниров, – сообщается в пресс-релизе команды. – Уже в конце февраля 'Aruhito' будет представлять наш клуб на первом Кубке РФПЛ по киберфутболу, который пройдёт в Уфе.
saiga
Куча не кому не нужного неспорт-кибера. А вот о хоккее с мячом , ручному мячу, мини-футболу, лёгкой атлетике, лыжном спорте, и другим спортивным и олимпийским дисциплинам информации нет. Постоянно на главной странице повторяются одни и те-же заметки, что бы заполнить пространство сайта. Спортивное дилетантство везде и во всём!
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