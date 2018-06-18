Киберфутбольная команда "Ромы" предложила смешную фотографию на карточку Коларова

Киберфутбольная команда "Ромы" на своей странице в Твиттере предложила изменить фотографию защитнику римской команды Александру Коларову в режиме "Чемпионат мира-2018". Был предложен снимок выражения лица сербского защитника после получения трофея лучшего игрока матча против Коста-Рики (1:0).
"У нас есть предложение для вас, FIFA", - говорится в сообщении.
We have a suggestion for you, @EASPORTSFIFA 🤪 #WorldCup pic.twitter.com/Zd5fGkBeh5– AS Roma eSports (@RomaFnatic) 18 июня 2018 г.
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