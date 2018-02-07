Киберфутбольная команда "Монако": "Лопеш заслуживает попадания в команду недели. Согласны?"

Киберфутбольная команда "Монако" считает, что полузащитник монегасков Маркуш Лопеш заслуживает попадания в команду недели. 22-летний португалец стал автором победного гола на последних минутах матча 24-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (3:2).

"Для нас это очевидно - после его выступления во время матча "Монако" - "Лион" Рони Лопеш заслуживает того, чтобы быть в следующей команде недели. Вы согласны?" - говорится в сообщении в Твиттере команды.

Напомним, двадцать первая команда недели FIFA 18 будет объявлена сегодня, около 18.00 по московскому времени.