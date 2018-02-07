Киберфутбольная команда "Монако": "Лопеш заслуживает попадания в команду недели. Согласны?"

Киберфутбольная команда "Монако" считает, что полузащитник монегасков Маркуш Лопеш заслуживает попадания в команду недели. 22-летний португалец стал автором победного гола на последних минутах матча 24-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (3:2).
"Для нас это очевидно - после его выступления во время матча "Монако" - "Лион" Рони Лопеш заслуживает того, чтобы быть в следующей команде недели. Вы согласны?" - говорится в сообщении в Твиттере команды.
Напомним, двадцать первая команда недели FIFA 18 будет объявлена сегодня, около 18.00 по московскому времени.
Pour nous, c'est clair : après sa prestation durant #ASMOL, @Rony10Lopes mérite d'être dans la prochaine TOTW ! Vous êtes d'accord ? 🤞🇲🇨 pic.twitter.com/ftDUVPZUqs– AS Monaco eSports 🎮 (@ASMonacoEsports) 5 февраля 2018 г.
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