Киберфутбольная команда "Локомотива" уверена, что Фарфан мог бы стать лицом Madden NFL 19

Киберфутбольная команда "Локомотива" считает, что нападающий Джефферсон Фарфан мог бы стать лицом симулятора американского футбола Madden NFL 19. Также было предложено фанатам пофантазировать на данную тему.

"EA Sports представила героя обложки новой версии Madden NFL – им стал принимающий "Питтсбург Стилерз" Энтони Браун. А мы продолжаем фантазировать, что если бы "Локомотив" играл в НФЛ, кто из игроков текущего состава заслужил бы оказаться на обложке симулятора? Джефф Фарфан – наш вариант! А кого предложишь ты?" - говорится в сообщении.