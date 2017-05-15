Киберфутболисты "Уфы" и "Локомотива" пробились в гранд-финал Кубка России

В выходные прошли заключительные игры отборочного этапа Кубка России по киберспорту 2017 в дисциплине FIFA. В ходе них определились последние участники гранд-финала, который состоится с 26 по 28 мая в московской Yota Arena. В заключительный этап пробились Антон "klenoff" Кленов из "Локомотива", Роберт "Ufenok77" Фахретдинов из "Уфы", Кирилл '"Aruhito" Ординарцев из "Оренбурга", а также Максим "Tiko91" Плахов, представляющий киберспортивную организацию ROX.

В дисциплине FIFA участники разыграют 650 тысяч рублей, из общего призового фонда 7 миллионов рублей. Киберфутболист "Локомотива" является серебряным призером последнего Чемпионата РФПЛ по киберфутболу, а представитель "Уфы" занял вторую строчку Кубка РФПЛ.