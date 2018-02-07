Киберфутболисты "Шальке" и "Вольфсбурга" выявят сильнейшего перед матчем Кубка Германии

Перед матчем 1/4 финала Кубка Германии "Шальке" - "Вольфсбург" киберфутболисты клубов проведут матч между собой. Тим "Latka" Швартманн примет на "Фельтинс-Арене" Тимо "TimoX" Сипа. Встреча станет тренировкой перед киберфутбольной бундеслигой, которая пройдет в Немецком музее футбола в Дортмунде 31 марта и 1 апреля.
Напомним, сам матч 1/4 финала Кубка Германии "Шальке" - "Вольфсбург" состоится сегодня, 7 февраля, и начнется в 22.45 по московскому времени.
Победитель киберфутбольной бундеслиги получит путевку на чемпионат мира по FIFA 18
.@timlatka vs. @TimoX08! Vor dem Pokalspiel #S04WOB tragen wir das Duell live in der Arena aus! Seid dabei auf ➡ https://t.co/XATEQ4FIf9 pic.twitter.com/WQmcwsU1u9– Schalke04 Esports DE (@S04EsportsDE) 6 февраля 2018 г.
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баламошка
И сколько очков от побед зад.отов прибавят настоящим командам?)
08:47