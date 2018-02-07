Киберфутболисты "Шальке" и "Вольфсбурга" выявят сильнейшего перед матчем Кубка Германии

Перед матчем 1/4 финала Кубка Германии "Шальке" - "Вольфсбург" киберфутболисты клубов проведут матч между собой. Тим "Latka" Швартманн примет на "Фельтинс-Арене" Тимо "TimoX" Сипа. Встреча станет тренировкой перед киберфутбольной бундеслигой, которая пройдет в Немецком музее футбола в Дортмунде 31 марта и 1 апреля.

Напомним, сам матч 1/4 финала Кубка Германии "Шальке" - "Вольфсбург" состоится сегодня, 7 февраля, и начнется в 22.45 по московскому времени.

Победитель киберфутбольной бундеслиги получит путевку на чемпионат мира по FIFA 18