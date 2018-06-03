Киберфутболисты "Ромы", "Манчестер Сити" и "Лилля" отобрались на чемпионат мира

В Амстердаме определились еще 16 участников гранд-финала чемпионата мира по FIFA 18. На платформе Play Station 4 в число лучших игроков FIFA 18 Global Series Playoff вошли представители футбольных клубов Джимми "Yimmiehd" Донкерс ("Фейеноорд"), Тим "TheStrxngeR" Катнаватос ("Базель"), Корантен "Maestro" Тюллье ("Лилль"), Марвин "M4RV" Хинтц ("Байер"), Иван "BorasLegend" Лапанье и Август "Agge" Розенмейер (Оба - "Хэштег Юнайтед"), Дамиан "Damie" Августняк ("Рома"), Кай "Deto" Воллин и Маркус "Marcuzo" Йоргенсен (Оба - "Манчестер Сити").

Также отобрались в гранд-финал бельгиец Stefanopinna, японец Web, немцы Eisvogel и Moaubameyang, испанец Andoniipm, новозеландец Honey Badger и аргентинец Niacolas99FC.

Гранд-финал чемпионата мира по FIFA 18 пройдет со 2 по 4 августа в Лондоне. Действующим чемпионом является Спенсер "Gorilla" Илинг.

Чемпионат мира по киберфутболу снова пройдет в Лондоне //

​Киберфутболисты "Лиона", "Аякса" и "Бохума" отобрались в гранд-финал ЧМ