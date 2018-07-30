Киберфутболисты "Локомотива" и "Уфы" разошлись миром

Киберфутболист Loko eSports Team Роберт "Ufenok77" Фахретдинов накануне матча 1-го тура чемпионата России "Уфа" – "Локомотив" сыграл с представителем уфимского клуба Русланом "RusPro" Уразбахтиным. Впервые киберспортсмены сыграли сразу в два симулятора: PES 2018 и FIFA 18 по системе BO3. В PES 2018 Ufenok77 одержал победу, выиграв в серии 2-0 (1:0. 1:1, пенальти – 3:2), а в FIFA 18 сильнее оказался RusPro, выиграв серию 2-1 (2:3. 3:2. 3:2 дополнительное время).

"Уфа" – "Локомотив": чемпионат России по футболу, 30 июля 2018, онлайн-трансляция матча