Киберфутболисты "Локомотива" и ЦСКА не пробились в плей-офф ESWC PGW 2017

Сегодня российские киберфутболисты сыграли свои матчи в группах Electronic Sports World Cup Paris Games Week 2017 (ESWC PGW 2017), но не смогли пробиться в плей-офф.

Игрок "Локомотива" Роберт "Ufenok77" Фахретдинов в группе 3 на платформе Play Station 4 проиграл три матча - немцу Каю "deto" Воллину (1:3), датчанину Мохамаду "Bacha" Аль-Баша (0:1) и французу Корантену "Maestro" Тюллье (1:5), выступавшему ранее за киберкоманду "Марселя", а также сыграл вничью с французом Корантеном "Coco-V-Bastos" Виконем (1:1). Российский киберспортсмен занял последнее место в своей группе.

Киберфутболист ЦСКА Андрей "Timon" Гурьев в группе 4 уступил голландцам Дани "Dani" Хагебеку из "Аякса" (0:3) и Льву "Lev Vinken" Винкену из роттердамской "Спарты" (2:5), обыграл француза mohand (5:1) и немца Циана "Cihan" Ясарлара (2:1), представляющего "РБ Лейпциг". В турнирной таблице россиянин занял третье место и не вышел в плей-офф, уступив игроку "Аякса" по дополнительным показателям.

ESWC PGW 2017 проходит с 3 по 5 ноября в Париже. Киберспортсмены играют в режиме Ultimate Team. Двое лучших встретятся в гранд-финале. Призовой фонд составит 15 тысяч долларов.