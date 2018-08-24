Киберфутболисты "Локомотива" и "Анжи" сыграют перед матчем РПЛ

В воскресенье, 26 августа, перед встречей 5-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Анжи" киберфутболисты клубов проведут шоу-матч. Роберт "Ufenok77" Фахретдинов в малом шатре перед "РЖД Ареной" примет Хана "hantigr_4" Балабекова. Также болельщики смогут пообщаться киберспортсменами и взять автографы.

"Локомотив" – "Анжи": чемпионат России, 5-й тур, 26 августа 2018, онлайн трансляция – 19.00 по московскому времени