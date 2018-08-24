Киберфутболисты "Локомотива" и "Анжи" сыграют перед матчем РПЛ

В воскресенье, 26 августа, перед встречей 5-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Анжи" киберфутболисты клубов проведут шоу-матч. Роберт "Ufenok77" Фахретдинов в малом шатре перед "РЖД Ареной" примет Хана "hantigr_4" Балабекова. Также болельщики смогут пообщаться киберспортсменами и взять автографы.
"Локомотив" – "Анжи": чемпионат России, 5-й тур, 26 августа 2018, онлайн трансляция – 19.00 по московскому времени
В воскресенье на "РЖД Арене" будет горячо☄ Помимо крутых развлечений🎢, вкусных фудтраков🍕 и выступления группы "Тараканы"💣 будет активная движуха в киберзоне🌪 Ты сможешь взять автограф у @ufenok, зарубиться в #FIFA и посмотреть шоу-матч @lokoesports vs Анжи @hantigr_4 🔥 🎮 Приходи в малый шатер с 17:00! Мы тебя ждем! #Включайся #БолейЗаЛоко #ЛокоАнжи #eLokoTeam