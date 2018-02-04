Киберфутболисты "Лиона" выиграли чемпионат Франции

Киберфутболисты "Лиона"​ Фуад "Rafsou" Фарес и Корантен "Coco-V-Bastos" Виконь одержали победы в финале зимнего турнира киберфутбольного чемпионата Франции. Первый на платформе Xbox One в главном поединке турнира выиграл у Алексиса "Ayziq" Лефевра из "Лилля", а второй – на Play Station 4 обыграл Суле "Famsinho" Фаеми из "Амьена". Победители получили памятные трофеи и денежные призы.

Стоит отметить, что финал зимнего турнира киберфутбольного чемпионата Франции транслировался в прямом эфире по одному из главных спортивных каналов страны.