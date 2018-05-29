Киберфутболисты "Лиона", "Аякса" и "Бохума" отобрались в гранд-финал ЧМ

Определились первые 16 участников гранд-финала чемпионата мира по FIFA 18. В число лучшиз игроков финального отборочного турнира FIFA 18 Global Series Playoff на платформе Xbox One вошли представители футбольных клубов Фуад "Rafsou" Фарес ("Лион"), Дани "Dani" Хагебек ("Аякс"), Микаэль "MegaBit" Биттнер ("Бохум"), Алекс "Alekzandur" Бетанкур ("Спортинг Канзас-Сити") и Адам "dreamR" Бартон ("Хэштег Юнайтед").

Также отобрались в гранд-финал киберспортсмены с никами Fabio Denuzzo (Италия), Crafty (Великобритания), Sakul (Германия), GoalMachine21 (Канада), Kurt0411 (Мальта), JSSF107 (Бразилия), Ichor Resende7 (Бразилия), Gorilla (Великобритания), Nraseck (Германия), AeroFIFA (Франция) и MsDossary (Саудовская Аравия).

Гранд-финал чемпионата мира по FIFA 18 пройдет со 2 по 4 августа в Лондоне. Действующим чемпионом является Спенсер "Gorilla" Илинг.

Чемпионат мира по киберфутболу снова пройдет в Лондоне