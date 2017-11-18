Киберфутболисты из Санкт-Петербурга и Тосно проведут матч перед игрой "Зенит" - "Тосно"

"Зенит" объявил на официальном сайте о проведении киберфутбольного турнира по FIFA 18 перед матчем 17-го тура чемпионата России против "Тосно". Принять участие сможет каждый желающий, а лучшие игроки получат билеты на матч "Зенита" с "Уралом", который станет для команды из Санкт-Петербурга заключительным домашним в этом году.
Кроме того, в рамках турнира состоится выставочный матч с участием лучшего киберфутболиста Санкт-Петербурга Богдана "Astaninbaga" Астанина и киберфутболиста "Тосно" Никиты "Winger_Tosno" Амелина. Начало в 17.00 по московскому времени.
Матч "Зенит" – "Тосно" состоится в воскресенье, 19 ноября, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Киберфутбольный поединок перед матчем #ЗенитТосно 🎮– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 18 ноября 2017 г.
Детали: https://t.co/TrkAxnZiP2 pic.twitter.com/M0JF0iBPYY
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-11-18-na-stadione-sankt-peterburg-sostoitsya-vystavochnyy-kibersportivnyy-match.htm