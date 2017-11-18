Киберфутболисты из Санкт-Петербурга и Тосно проведут матч перед игрой "Зенит" - "Тосно"

"Зенит" объявил на официальном сайте о проведении киберфутбольного турнира по FIFA 18 перед матчем 17-го тура чемпионата России против "Тосно". Принять участие сможет каждый желающий, а лучшие игроки получат билеты на матч "Зенита" с "Уралом", который станет для команды из Санкт-Петербурга заключительным домашним в этом году.

Кроме того, в рамках турнира состоится выставочный матч с участием лучшего киберфутболиста Санкт-Петербурга Богдана "Astaninbaga" Астанина и киберфутболиста "Тосно" Никиты "Winger_Tosno" Амелина. Начало в 17.00 по московскому времени.

Матч "Зенит" – "Тосно" состоится в воскресенье, 19 ноября, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.