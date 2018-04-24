Киберфутболиста сборной Франции раскритиковали за переход в "ПСЖ"

Двукратный чемпион Франции Корантен "Rocky" Шеври, который вошел в состав сборной Франции, подвергся критике со стороны фанатов за подписание контракта с "ПСЖ". 20-летний француз покинул Team Vitality и присоединился к PSG eSports, за что был обвинен в продажности, так как ранее он представлял другой футбольный клуб "Дижон"​, но не имел с ним контракта, и говорил, что болеет за "Марсель", являющийся принципиальным соперником парижан.

"Спустя более 2 лет с Team Vitality, я решил бросить себе новый вызов. Рад объявить, что присоединяюсь к большому клубу и моими двумя братьями ManiiKa и DaXe! Я знаю, что некоторые из вас не поймут мой выбор, но мне представилась огромная возможность, которую, возможно, я бы никогда больше не получил. Надеюсь, вы продолжите поддерживать меня так же, как и раньше!" - написал Шеври в Твиттере после подписания контракта с "ПСЖ".

Однако в ответ фанаты стали присылать ему смайлики денег, писать, что выступать за парижский клуб позор и другие подобные вещи.

Сегодня ему пришлось опубликовать еще одно обращение к фанатам:

Я просто хотел объясниться с теми, кто не понимает мой выбор. Сейчас середина сезона в FIFA 18, которая далека от идеала для всех, включая меня. Спустя два с половиной года в Vitality я принял решение не продлевать контракт, который закончился несколько недель назад, это решение было принято еще 3 - 4 месяца назад. Почем выбрал "ПСЖ"? Просто потому, что это был для меня на сегодняшний день наилучший вариант развития карьеры и прекратите говорить про деньги, у меня были другие предложения, даже гораздо выгодные в финансовом плане. Конечно, я никогда не скрывал, что являюсь сторонником "Марселя", но никогда прямо не говорил, что ненавижу "ПСЖ", "Лион" или любой другой клуб. Я никогда не оскорблял ни "ПСЖ", ни другой клуб.



Помимо большого футбольного клуба, коим является "ПСЖ", на мой взгляд сейчас нет киберфутбольного клуба лучше, чем PSG eSports. Кроме того, 2 моих лучших друга в киберфутболе выступают за "ПСЖ". Я должен отказываться играть с ними только потому, что вы не принимаете мой выбор?



Я могу понять тех, кто разочарован, но просто поставьте себе на 5 минут на мое место и попытайтесь разобраться в ситуации. Если вы все еще не понимаете меня, я не обвиняю вас. В любом случае, хотите вы этого или нет, это уникальная возможность для меня и отдам все силы ради "ПСЖ"!

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