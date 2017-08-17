Киберфутболист "Вольфсбурга" вышел в полуфинал чемпионата мира

Киберфутболист немецкого клуба "Вольфсбург" Тимо "TimoX" Сип вышел в финал дивизиона PlayStation на чемпионате мира FIFA Interactive World Cup 2017. В полуфинальной встрече был переигран итальянец "IcePrinsipe". Для определения победителя игрокам понадобилось три матча. В первом раунде немецкий киберфутболист победил со счетом 3:1. Второй поединок закончился с аналогичным счетом в пользу итальянца. В дополнительном раунде, где действует правило золотого гола, верх вновь взял представитель "Вольфсбурга".

Напомним, ранее "IcePrinsipe" выбил единственного российского игрока Андрея "Timon" Гурьева в первом раунде плей-офф. Счет по сумме двух встреч – 7:2. LAN-финал чемпионатами мира по FIFA проходит в Центральном зале Вестминстер в Лондоне. Призовой фонд первенства составляет 300 тысяч долларов, 200 из которых заработает победитель.