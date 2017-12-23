Киберфутболист тульского "Арсенала": "Провалил чемпионат России"

Киберфутболист тульского "Арсенала" Дмитрий "Dimontello"Катыкин разочарован своими результатами в гранд-финале чемпионата России. Представитель клуба РФПЛ занял последнее место в своей группе.

– Как вам организация турнира?

– В целом, организация нормальная, не считая того, что в начале были вопросы по регламенту. Я понимаю, что федерация киберспорта впервые проводит такой крупный турнир и с первого раза тяжело все грамотно сделать. В целом, все неплохо. Единственное, мониторы не самые хорошие для игры в FIFA 18 – лучше бы, чтобы они были поменьше и с другим откликом.

– Как оцениваете свое выступление?

– Недоволен, провалил турнир. В первых двух игр не хватило концентрации, везения, настроя. Думал, наберу 6 очков и будет игра за первое место, но что-то пошло не так.

– Как на вас влияет клуб? Дает уверенность или наоборот давление?

– Давления не испытываю. Наоборот, поддержка приятна.

– Кого считаете фаворитом? Как относитесь к тому, что Андрея Гурьева нет на турнире?

– Негативно, что он не попал. Хорошо, чтобы участвовали сильнейшие, а по последним результатам он таковым является. Печально, что его нет. Фаворитом считаю Klenoff, ShutRus и Ufenok77. (Вячеслав АЛХАЗОВ)