Киберфутболист "Тосно" остался доволен выступлением на чемпионате РФПЛ, несмотря на невыход из группы

Киберфутболист "Тосно" Владислав "Lakorini" Лунев остался доволен своим выступлением на чемпионате РФПЛ по FIFA 18. 16-летний киберспортсмен в 4 матчах в группе набрал 4 очка и занял 4 место, не выйдя в плей-офф.

"Очень неплохо провел турнир. Без подготовки разгромно выиграть, забить в каждом матче и сыграть в ничью с Kefir – это сильно. Не вышел из группы по личным встречам. Завтра буду следить и переживать за ребят. Всем спасибо", – написал Лунев на своей странице в социальной сети.

Киберфутболисты "Ростова", "Локомотива" и "Спартака" вышли в плей-офф чемпионата РФПЛ