Киберфутболист "Торонто": "Я должен был стать футболистом, но в 14 лет сломал ногу и стал играть в FIFA"

Киберфутболист "Торонто" и Red Bull eSports Филип "FilthyP94" Болк признался, что в детстве мечтал стать профессиональным футболистом, но из-за травмы увлекся футбольным симулятором FIFA и стал киберспортсменом.

- Футбол в детстве был для меня все, - цитирует пресс-служба Red Bull eSports Болка. - Я должен был быть футболистом. Я играл в провинциальной команде, когда мне было 14 лет, а год спустя сломал ногу. Когда был травмирован, я начал играть в FIFA более серьезно и понял: "Эй, я довольно хорош в этой игре". (смеется)

- Кто ваш любимый футболист?

- Месси. Месси был моим кумиром. Когда Роналдинью привел Месси в "Барселону", то, как он играл, каким он был волшебником.

"Торонто" подписал киберфутболиста