Киберфутболист "Торонто": "Если хочешь стать киберспортсменом, то не можешь злиться на игру"

Киберфутболист "Торонто" и Red Bull eSports Филип "FilthyP94" Болк посоветовал новичкам не злиться на игру, так как гнев, на его взгляд, мешает показывать свой уровень. Также он считает, что люди необоснованно не считают FIFA 18 полноценной киберспортивной дисциплиной.

- Бывают ли моменты, когда вы смотрите назад и думаете о том, как далеко зашли в киберфутболе?

- В прошлом году, когда я учился в университете, один из приятелей рассказал мне, что появился новый режим, называемый FUT Champions, в который я должен сыграть, - цитирует пресс-служба Red Bull eSports Болка. - Он знал, что я заядлый игрок в FIFA. В первую Weekend League я одержал 37 побед и попал в топ-100. Он подумал: "Чувак, что?" (смеется). Я сделал это с довольно слабой командой. Каждые выходные я продолжал играть и играть. Затем я был на турнирах в Ванкувере, Майами, Лос-Анджелесе и, конечно же, на чемпионате мира-2017 в Лондоне. Теперь, когда с моими друзьями говорим о FIFA, мы просто оглядываемся на такие моменты, и думаем о том, насколько сумасшедшим был этот путь.

- Если кто-то хочет добиться того же, что и вы имеете сейчас, с какими проблемами они могут столкнуться?

- Я часто прихожу в гости к приятелям и просто смотрю, как они играют. Они так злятся на игру. Нельзя сердиться на игру, происходит всякое, нравится вам это или нет - вам просто нужно принимать это. Очистите разум. Как только вы расстраиваетесь, то и как у любого спортсмена в любом виде спорта ваши показатели падают.

- Элитарные киберспортивные дисциплины, кажется, не очень довольны, что спортивные симуляторы считаются киберспортом. Что бы вы хотели сказать людям, которые не считают FIFA киберспортом?

- Все, кто играют в FIFA, думают, что они сумасшедшие. Посторонние люди думают, что они могут взять джойстик и подойти со словами: "Да я тебя запросто обыграю". (смеется) После матча же слышишь: "Ооо, ты так хорош. Как ты читаешь, что я хочу сделать?" Людям, которые не думают, что FIFA - это киберспорт, я советую сыграть с профи, и вы увидите, что мы имеем ввиду, когда говорим, что это киберспорт.

"Торонто" подписал киберфутболиста