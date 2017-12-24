Киберфутболист "Строгино": "Третье место - это не то, что я планировал, очень обидно"

Киберфутболист "Строгино" Давлят "ShutRus" Сагитов, занявшией третье место в чемпионате России по FIFA 18, признался, что рассчитывал на другой результат. Ему обидно, что несмотря на упорную подготовку занял всего лишь третью строчку.

"Проиграл в полуфинале. Ребята, соперник оказался сильнее, я знал, что легко не будет, хоть и говорили, что Давлят - фаворит. Unezh - молодец, закрыл меня. 3 место - не то, что я планировал. Знали бы вы мою подготовку к турниру, она шла не только на киберфутбольном поле, но и за ним, пахал физически, да и режим был, придерживался дисциплины. Третье место - очень обидно, обыграл хороших соперников, но оступился и упал в яму, из которой не смог выбраться, буду разбираться внутри своей головы, что к чему. Спасибо за поддержку", - написал ShutRus на своей странице в социальной сети.

Киберфутболист "Строгино" занял третье место в чемпионате России