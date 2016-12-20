17:55 | КИБЕРСПОРТ — FIFA

Киберфутболист "Спартака" выиграл международный турнир по FIFA 17

Strawberry fields Cup 2016. Фото Game Show TV
Strawberry fields Cup 2016. Фото Game Show TV
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Игрок "Спартака" по киберспортивной дисциплине FIFA 17 Сергей "Kefir" Никифоров одержал победу в международном благотворительном турнире Strawberry fields Cup 2016. В решающем поединке россиянин взял верх над представителем "Валенсии" Давидом "DavidSP" Сориано со счетом 2:1. В соревновании также принимали участие игроки "Шальке" и "Легии". Призовой фонд Strawberry fields Cup 2016 составлял 5 тысяч долларов, часть из которых была направлена семьям погибших в результате авиакатастрофы футболистов "Шапекоэнсе", часть – близнецам из России с детским церебральным параличом.

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