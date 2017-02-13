23:03 | КИБЕРСПОРТ — FIFA

Киберфутболист "Спартака" отправился на сборы с командой для подготовки к Кубку РФПЛ

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Киберфутболист Сергей "Kefir" Никифоров отправился на сборы в Испанию вместе со "Спартаком". Киберспортсмен опубликовал на своей странице в социальной сети обзорное видео тренировочной базы, в котором рассказал о ходе подготовки к первому Кубку РФПЛ по киберфутболу. Игрок представит столичный клуб в этом соревновании. В турнире примут участие 16 представителей клубов премьер-лиги. Чемпионат пройдет в конце февраля в Уфе.

Своих игроков на первенство уже заявили ЦСКА, "Зенит", "Локомотив" и многие другие футбольные клубы. Победитель турнира отправится в Мадрид на европейскую квалификацию к первому чемпионату мира по киберфутболу.

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Материалы REN-TV

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