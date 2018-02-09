Киберфутболист "Шальке" вручил Налду его карточку за попадание в команду недели

Киберфутболист "Шальке" Тим "Latka" Швартманн вручил защитнику гельзенкирхенцев Налду специальную карточку из FIFA 18. 35-летний бразилец попал в команду недели, за что в футбольный симулятор была добавлена его карточка с рейтингом 86 OVR (OVR – общий рейтинг игрока. Максимальный 99. – Прим. "СЭ").

Напомним, Налду попал в 20-ю команду недели за то, что в матче 20-го тура чемпионата Германии против "Шальке" его команда сохранила ворота в неприкосновенности, а сам бразилец забил победный гол.

Ханни, которым интересуется "Спартак", вошел в команду недели FIFA 18